Lamborghini отозвала 15 суперкаров в РФ из-за риска открытия капота на ходу

Lamborghini отзывает свои автомобили модели Aventador SVJ Coupe в РФ из-за вероятности открытия капота на высокой скорости, сообщил Росстандарт.

«Причины отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe разбалтывание затяжки винтов петли капота может привести к размыканию капота», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что на высокой скорости при сильном вертикальном и продольном ускорении сила ветра сможет случайно подхватить капот, открыть его и даже полностью оторвать автомобиля.

На всех машинах, на которые распространяется отзыв, заменят болты крепления петель капота, добавили в ведомстве.

В январе 2020 года сообщалось, что в РФ значительно сократились продажи автомобилей из сегмента «люкс».