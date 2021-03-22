 

Lamborghini отозвала 15 суперкаров в РФ из-за риска открытия капота на ходу

22.03.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Lamborghini отзывает свои автомобили модели Aventador SVJ Coupe в РФ из-за вероятности открытия капота на высокой скорости, сообщил Росстандарт.

«Причины отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe разбалтывание затяжки винтов петли капота может привести к размыканию капота», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что на высокой скорости при сильном вертикальном и продольном ускорении сила ветра сможет случайно подхватить капот, открыть его и даже полностью оторвать автомобиля.

На всех машинах, на которые распространяется отзыв, заменят болты крепления петель капота, добавили в ведомстве.

В январе 2020 года сообщалось, что в РФ значительно сократились продажи автомобилей из сегмента «люкс».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Трусова раскрыла причину перехода от Тутберидзе к Плющенко

12.09 / Обновлённый кроссовер Chery Jetour X70 получил изменённый салон

08.07 / Госдума намерена до 23 июля принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом

09.02 / Инициатор флешмоба в поддержку Путина ответил критикам от оппозиции

11.12 / Автомобили Volkswagen в декабре снова подорожали в России

05.08 / Гривна подешевела к доллару и евро

09.09 / Жданов об обстрелах на Донбассе: Каждый убитый боец – это давление

14.10 / Во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

17.07 / Цукерберг заявил о неэффективности борьбы с коронавирусом в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска