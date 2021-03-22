 

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с детьми, Джаник Файзиев с дочерью и другие гости благотворительного спектакля

22.03.2021, 15:40, Разное
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Вчера в московском “Современнике” прошла премьера совместного проекта театра и фонда “Дом с маяком” при поддержке Pechersky Foundation – благотворительного спектакля “Мам, а кто это на фото?”. Вечер получился звездным. Посмотреть постановку, идея которой принадлежит актрисам Дарье Мельниковой и Клавдии Коршуновой, попечительницам фонда, пришли Владимир Познер и Надежда Соловьева, Фёкла Толстая, Елена Борщёва, Ксения Раппопорт, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с детьми, Вера Полозкова, Ольга Ломоносова с дочерьми, Джаник Файзиев с дочерью, Ольга Маркес и другие. Спектакль рассчитан на широкую аудиторию и интересен зрителям всех возрастов, поэтому многие гости пришли семьями.

Джаник Файзиев с дочерьюВладимир ПознерКсения РаппопортЕлена БорщеваФекла Толстая и Виктор Рыжаков

Проект “Мам, а кто это на фото?” вырос из вербатимов, которые артисты взяли у своих родителей. Отправной точкой художественного поиска стали старые детские фотографии, письма и семейные реликвии. Это уникальный материал — фрагменты живой памяти, непридуманные эпизоды из детства. Воспроизводя на сцене истории своих родителей, артисты стараются нащупать связь между поколениями.

В спектакле заняты актёры театра “Современник”: Елена Плаксина, Ульяна Лаптева, Игорь Царегородцев, Полина Рашкина, Марина Лебедева, Полина Пахомова, и приглашенный артист Ринат Ташимов. От спектакля к спектаклю состав исполнителей будет пополняться ещё двумя приглашенными актёрами, каждый раз разными — в числе участников проекта: Шамиль Хаматов, Светлана Иванова, Алёна Бабенко, Чулпан Хаматова, Никита Ефремов, Юрий Борисов, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Ольга Ломоносова, Виктория Исакова, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Паша Артемьев и другие. 

Юлия Топольницкая и Игорь ЧеховОльга Ломоносова с дочерьми, Вера Полозкова и Ольга Маркес

Все средства, полученные от продажи билетов на спектакль, будут перечислены в фонд “Дом с маяком”, под опекой которого находятся неизлечимо больные дети и молодые взрослые. Каждый зритель, пришедший на спектакль, не только получит особенный эмоциональный опыт, но и поддержит тех, кто в этом нуждается.



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