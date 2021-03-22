США отвергли предложение Путина об открытой беседе с Байденом – МИД России

Соединенные Штаты отказались от предложения президента России Владимира Путина провести открытую дискуссию с президентом США Джо Байденом. Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел России от 22 марта.

“С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России о проведении разговора с Байденом 19-го или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности”, – заявили российские дипломаты.

В МИД РФ обвинили США в “упущенной возможности для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами подтвердил, что 22 марта в графике Путина не запланирован разговор с Байденом, сообщило РБК. По словам Пескова, для этого не было готовности американской стороны.

18 марта в эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену поговорить в “прямом эфире” 19-го или 22 марта. Песков говорил, что разговор может пройти в различных форматах и “в любое удобное время” для президента США.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден ранее уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

18 марта Псаки заявляла, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

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