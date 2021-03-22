Участник шоу-балета Поляковой рассказал, за что она лишила его гонорара

Участник шоу-балета украинской певицы Оли Поляковой хореограф Максим Ежов в передаче “Зірковий шлях”, которая 22 марта вышла на канале “Украина”, описывая отношения с артисткой, назвал ее добрым и отзывчивым человеком.

“Оля – она классная, она добрая. Всегда поможет, всегда откликнется”, – рассказал Ежов.

По словам танцора, при этом Полякова требовательна к подчиненным.

“Я как-то забыл костюмы – и меня лишили гонорара. Теперь перед тем, как ехать, проверяю все костюмы. Это ее творчество, она хочет, чтобы все было “конфетка”, – признался Ежов.

Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея “Правозащитник” при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2018 году в проекте “Танцы со звездами” на “1+1” Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения проекта он стал участником шоу-балета Поляковой.

В настоящее время Ежов снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов, а также является студентом Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

—