“Смешивал неустановленные химвещества”. В Киеве произошел взрыв, есть раненый
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21 марта в результате взрыва в жилом доме в Киеве пострадал местный житель. Об этом 22 марта проинформировала полиция столицы.
Об инциденте на улице Закревского полиция узнала от медиков, к которым обратился пострадавший 59-летний мужчина.
“Правоохранители провели первоочередные следственные действия и установили, что хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы”, – говорится в сообщении.
По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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