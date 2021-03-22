Украинцы феерят в НБА: рекорд Леня, лучший матч Михайлюка в новой команде

Представители Украины в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели результативные матчи за свои команды в ночь на 22 марта. Центровой клуба Washington Лень обновил рекорд результативности в сезоне, пишет Twitter Wizards.

Украинский баскетболист вышел в старте Washington Wizards в игре против второй команды Восточной конференции Brooklyn Nets.

За 29 минут на паркете Лень набрал 20 очков (8–12 с игры, 4–5 штрафные) – больше всего в текущем сезоне. Кроме того, украинец сделал 9 подборов, 2 блок–шота и отдал 1 результативную передачу.

В поединке против Nets Washington Wizards проиграли со счетом 106:113, команда идет на 13-м месте Восточной конференции (15 побед, 26 поражений).

Всего в регулярном сезоне 2020/2021 Лень сыграл 33 матча, в среднем за игру набирая 6.1 очка, отмечается на сайте NBA.

Len with a season-high 20 points and counting * #WizNets | @alexlen pic.twitter.com/Xk7lgZnu1J

— Washington Wizards (@WashWizards) March 22, 2021

Во втором матче за новый клуб Oklahoma City Thunder 15 очков в свой актив записал украинский защитник Святослав Михайлюк, а его команда победила Houston Rockets – 114:112, информирует сайт NBA.

Михайлюк в поединке сыграл 21 минуту набрав 15 очков (6–11 с игры, 3–6 трехочковые). Кроме этого украинец сделал 4 подбора, 1 перехват и отдал 3 результативные передачи.

3/21/21

Svi Mykhailiuk vs Rockets (20 min)

15 points (6-11 FG) (3 3’s)

4 rebounds 3 assists 1 steal pic.twitter.com/iZlruZCzdB

— Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) March 21, 2021

В регулярном сезоне 2020/2021 Национальной баскетбольной ассоциации Михайлюк провел 38 игр, набирая в среднем за поединок 6,9 очка.

Команда украинца 12-я в Западной конференции, имея в активе 18 побед при 24 поражениях.

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