Украинцы феерят в НБА: рекорд Леня, лучший матч Михайлюка в новой команде
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Представители Украины в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели результативные матчи за свои команды в ночь на 22 марта. Центровой клуба Washington Лень обновил рекорд результативности в сезоне, пишет Twitter Wizards.
Украинский баскетболист вышел в старте Washington Wizards в игре против второй команды Восточной конференции Brooklyn Nets.
За 29 минут на паркете Лень набрал 20 очков (8–12 с игры, 4–5 штрафные) – больше всего в текущем сезоне. Кроме того, украинец сделал 9 подборов, 2 блок–шота и отдал 1 результативную передачу.
В поединке против Nets Washington Wizards проиграли со счетом 106:113, команда идет на 13-м месте Восточной конференции (15 побед, 26 поражений).
Всего в регулярном сезоне 2020/2021 Лень сыграл 33 матча, в среднем за игру набирая 6.1 очка, отмечается на сайте NBA.
Len with a season-high 20 points and counting * #WizNets | @alexlen pic.twitter.com/Xk7lgZnu1J
— Washington Wizards (@WashWizards) March 22, 2021
Во втором матче за новый клуб Oklahoma City Thunder 15 очков в свой актив записал украинский защитник Святослав Михайлюк, а его команда победила Houston Rockets – 114:112, информирует сайт NBA.
Михайлюк в поединке сыграл 21 минуту набрав 15 очков (6–11 с игры, 3–6 трехочковые). Кроме этого украинец сделал 4 подбора, 1 перехват и отдал 3 результативные передачи.
3/21/21
Svi Mykhailiuk vs Rockets (20 min)
15 points (6-11 FG) (3 3’s)
4 rebounds 3 assists 1 steal pic.twitter.com/iZlruZCzdB
— Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) March 21, 2021
В регулярном сезоне 2020/2021 Национальной баскетбольной ассоциации Михайлюк провел 38 игр, набирая в среднем за поединок 6,9 очка.
Команда украинца 12-я в Западной конференции, имея в активе 18 побед при 24 поражениях.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет