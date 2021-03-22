В Сети подозревают, что Джо Байден подстроил свое падение на трапе

Недавно весь мир обошло видео падения американского президента на трапе самолета. Однако ряд аналитиков в Сети подозревают, что Джо Байден сам подстроил такой конфуз для достижения некоторых не всем очевидных целей.

После обнародования ролик, на котором Джо Байден упал, поднимаясь по лестнице на борт своего самолета, заинтриговал весь мир. Журналисты и политологи высказывают самые разные версии причин такого инцидента. Многие посчитали, что не удержался на ногах президент Соединенных Штатов по причине неудовлетворительного состояния здоровья.

По мнению старшего советника бывшего главы государства Дональда Трампа Стивена Миллера, Байден ставит под угрозу безопасность страны. Интервью по подсказкам и бумажкам, невозможность устоять при порывах ветра, все это – сигналы для противников США, прежде всего, России, Ирана и Венесуэлы.

Однако есть у специалистов и другие версии, так, в Сети можно найти теорию о том, что коллизия с падением была разыграна самим Байденом. Президент таким образом может уйти досрочно в отставку, предоставив свое кресло для Камалы Харрис, на данный момент работающей вице-президентом Соединенных Штатов.

О подобном сценарии говорили ранее и эксперты политологии Юрий Рогулев и Малек Дудаков. С их слов, казус на трапе самолета может повлиять на дальнейшую деятельность лидера страны и закончится его уходом с поста. Данный вариант поможет Джо Байдену избежать критики за неэффективные решения и ошибки, объяснив их заболеваниями.

Источник: inforeactor.ru