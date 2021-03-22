 

Эксперты назвали группы крови, повышающие риски сердечного приступа

22.03.2021, 15:28, Разное
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Международная команда медиков провела ряд исследований предрасположенности к кардиологическим заболеваниям. Оказалось, люди с определенной группой крови имеют большие риски сердечного приступа.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из лидирующих мест среди причин госпитализации и летальных исходов во всем мире. К ухудшению состояния здоровья приводят как вредные привычки и образ жизни, так и экология, стрессы, а также ряд других фактов. Есть в списке причин кардиологических недугов и генетические, связанные с группой крови. Такой вывод сделали эксперты из коллектива исследователей, представленного сотрудниками разных европейских НИИ сферы медицины.

В ходе изучения специалисты проанализировали истории болезней порядка 400 тысяч пациентов. В эксперименте участвовали люди самых разных возрастных сегментов обоих полов. По результатам работы они утверждают, что наименее подвержены сердечному приступу люди с первой группой крови. У них критические состояния кардиосистемы отмечаются реже на 8 процентов по сравнению с обладателями других групп. Однако в списке с наличием сердечной недостаточности именно таких пациентов оказалось больше всего.

Лица с третьей и второй группой крови чаще других страдают от тромбов глубоких вен. Они лидируют в группе риска прогрессивного тромбоза в артериях легких. При этом кровяные сгустки поднимаются по кровотоку от ног, где они образовались, вверх к дыхательной системе. В случае отклонения они вполне способны заблокировать кровоток в области сердца. Вторая и третья группы также отличаются меньшей на 3 процента по отношению к первой опасностью повышения кровяного давления.

Полученные медиками данные помогут разработать лучшие методики для профилактики и лечения заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Пригодятся результаты и для лучшего понимания процесса образования тромбов. Дополнительные наблюдения дадут более подробную картину для определения степеней риска и разработки препаратов и способов лечения с учетом особенностей генетики.

Источник: yandex.ru



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