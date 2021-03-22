Samsung оснастит свои смартфоны дешевыми китайскими OLED-дисплеями от BOE

Южнокорейская компания Samsung начнет оснащать свои новые смартфоны китайскими OLED-дисплеями на органических светодиодах. Поставлять их будет компания BOE, такое решение позволит снизить итоговую стоимость устройства из-за дешевизны компонентов.

В компании BOE производятся панели OLED с гибкой подложкой. В Samsung не раскрывают информацию о том, какие смартфоны получат эти дисплеи, но, вероятно, речь идет о нескольких аппаратах среднего уровня из семейства Galaxy M.

Ранее компания BOE являлась основным партнером Huawei, но после жестких американских санкций со стороны США у производителя смартфонов начались проблемы. Поэтому сотрудничество с Samsung позволит BOE компенсировать свои потери. В свою очередь южнокорейская корпорация из-за дешевизны OLED-дисплеев может сделать конечную цену более привлекательной для потребителей.

Источник: www.ixbt.com