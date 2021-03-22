 

Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений

22.03.2021, 15:24, Разное
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Эксперт сообщил, что в ближайшее время руководство США будет искать “какие-то формы”, чтобы не допустить усугубления конфликта с Россией. По его словам, в Вашингтоне не хотели эскалации отношений по итогам заявления. Тем не менее думать, что Джо Байден принесет публичные извинения коллеге, нельзя.

Президент США не пытался обвинить Путина в убийстве, уверен Шариков. Если бы Байден действительно хотел это сделать, то тогда организовал бы полноценное мероприятие с презентацией и привел какие-нибудь аргументы. “Такие вещи в Америке подаются именно так”, – подчеркнул эксперт.

Политолог предположил, что таким ответом глава США хотел показать, что будет выстраивать жесткие отношения с Россией. Шариков напомнил, что по некоторым вопросам у руководств двух стран есть противоречия, однако сотрудничество будет продолжаться, передает телеканал “360”.

“Ждать, пока эта тема сама собой умер, наверное, не имеет смысла”, – заключил эксперт.

Ранее Джо Байден дал большое интервью ABC News, в ходе которого обрушился на Россию. Президент положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Также политик обвинил Москву в попытках помешать ему в ходе выборов и пообещал привлечь ее к ответственности.



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