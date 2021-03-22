 

Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией

22.03.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией, сообщил секретарь харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

«Харьков – европейский город. Но в то же время мы обязаны [сделать так], чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», – сказал Терехов в интервью изданию «Бабель». 

По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском», – подчеркнул Терехов.

В феврале Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 года.

Ранее почти 60% опрошенных жителей Украины заявили, что в будущем их страна наладит отношения с Россией. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / В Минздраве Украины допускают ужесточение карантина по всей стране

30.07 / В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

04.10 / Германия ожидает, что ЕС введет санкции против России из-за дела Навального

10.07 / Российскую актрису пригласили на роль в английском шпионском сериале

02.07 / Обработаны 95% протоколов общероссийского голосования

25.07 / В Минздраве предложили ужесточить штрафы за употребление наркотиков

05.11 / Украина рассматривает возможность задействования своих мощностей в производстве вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca – Степанов

14.10 / Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

18.08 / Рынок газа в Украине должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи – аналитик инвесткомпании

18.07 / Independent – Елизавета II посвятила в рыцари собравшего почти 33 млн фунтов для врачей ветерана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска