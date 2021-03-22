Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией

Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией, сообщил секретарь харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.

«Харьков – европейский город. Но в то же время мы обязаны [сделать так], чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», – сказал Терехов в интервью изданию «Бабель».

По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском», – подчеркнул Терехов.

В феврале Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 года.

Ранее почти 60% опрошенных жителей Украины заявили, что в будущем их страна наладит отношения с Россией.