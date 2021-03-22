 

В Брянской области установили первый проекционный пешеходный переход

22.03.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Брянской области установили первый проекционный пешеходный переход на автодороге регионального значения. Пешеходный переход оборудовали специальными устройствами для проекции дорожной разметки «Зебра» и дополнительной светодиодной индикацией красного цвета.

Инновационное устройство появилось на одном из оживленных нерегулируемых пешеходных переходов в селе Толмачево Брянского района. Рядом с пешеходным переходом находятся остановка общественного транспорта и магазины, что увеличивает интенсивность пешеходного трафика, а значит, возрастает риск возникновения аварийной ситуации, говорится на сайте «национальные проекты России».

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пешеходный переход оборудовали специальными устройствами для проекции дорожной разметки «Зебра» и дополнительной светодиодной индикацией красного цвета, которые включаются при срабатывании специальных датчиков, реагирующих на движение пешеходов.

Важно, что проекция не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток, тем самым давая возможность водителю заблаговременно заметить пеших участников движения, среагировать и вовремя остановить автомобиль.

В управлении автодорог Брянской области сообщили, что проекционные пешеходные переходы получат широкое применение на дорогах региона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Стало известно о выходе 18 европейских компаний из «Северного потока – 2»

20.09 / В РФ опровергли передачу Обамой разработок гиперзвукового оружия

29.06 / В Екатеринбурге чествовали волонтеров

23.01 / Турция заявила о готовности ударить по курдам вместе с Ираком

08.10 / Беленюк сообщил, что выздоровел от COVID-19

09.03 / Премьер-министр Таиланда распылил антисептик на журналистов из-за неудобных вопросов

17.01 / В США провели последнюю казнь при президентстве Трампа. Всего при нем казнили 13 человек после перерыва в 17 лет

09.10 / Зиничев доложил Путину о действиях по ликвидации пожара под Рязанью

03.10 / Власти Москвы расширили список лекарств для больных с коронавирусом

30.11 / Эксперт назвал приложения, ворующие данные со смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска