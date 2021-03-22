В Брянской области установили первый проекционный пешеходный переход

В Брянской области установили первый проекционный пешеходный переход на автодороге регионального значения. Пешеходный переход оборудовали специальными устройствами для проекции дорожной разметки «Зебра» и дополнительной светодиодной индикацией красного цвета.

Инновационное устройство появилось на одном из оживленных нерегулируемых пешеходных переходов в селе Толмачево Брянского района. Рядом с пешеходным переходом находятся остановка общественного транспорта и магазины, что увеличивает интенсивность пешеходного трафика, а значит, возрастает риск возникновения аварийной ситуации, говорится на сайте «национальные проекты России».

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пешеходный переход оборудовали специальными устройствами для проекции дорожной разметки «Зебра» и дополнительной светодиодной индикацией красного цвета, которые включаются при срабатывании специальных датчиков, реагирующих на движение пешеходов.

Важно, что проекция не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток, тем самым давая возможность водителю заблаговременно заметить пеших участников движения, среагировать и вовремя остановить автомобиль.

В управлении автодорог Брянской области сообщили, что проекционные пешеходные переходы получат широкое применение на дорогах региона.