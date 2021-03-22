В Рыбинске завершают сезон зимней уборки дорог
 

В Рыбинске завершают сезон зимней уборки дорог

22.03.2021, 14:14, Новости
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По прогнозам синоптиков сезон снегопадов закончился.

Коммунальные и дорожные службы завершают сезон зимней уборки и готовятся перейти на летний. Подрядные организации на летнюю уборку определены, готовится техника, по мере стаивания снега начнется переход на режим летней уборки.

До наступления устойчивых плюсовых температур коммунальные и дорожные службы продолжают работать по зимнему расписанию уборки: обрабатывают противогололедными материалами проезжую часть, а также тротуары, остановки, подходы к пешеходным переходам.

– Продолжается вывоз снега с городских улиц. Сейчас этот объем уже превысил 100 тысяч кубометров, – рассказала Валентина Осокина, ведущий инженер контрольно-эксплуатационного отдела Управления городского хозяйства. – Выполняется этот вид работы в ночное время, когда припаркованного на обочинах автотранспорта гораздо меньше. В первую очередь вывоз осуществляется с обочин автодорог, где идет подтопление проезжей части из-за тающего снега, снежные валы у пешеходных переходов, затрудняющих видимость, а также открываются дождеприемные колодцы для спуска талых вод.

По мере стаивания снега подрядчики приступят к уборке наносного грунта с проезжей части автодорог. Работы эти выполняются ленточным погрузчиком, затем выпускается прицепная подметающая машина «Скандия» и дорожный пылесос для конечной уборки. Где необходимо доработка проводится вручную.

Пресс-служба администрации города Рыбинск



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