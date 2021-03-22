“Повезло с супругой!”. Тарзан и Королева перед камерой понежились в объятиях друг друга

50-летний российский стриптизер Тарзан 22 марта поделился в Instagram роликом, снятым на Мальдивах, где он отдыхает со своей 47-летней женой, певицей Наташей Королевой.

“Пишу из рая вам письмо…

Где это?.. Мальдивами зовется,

где каждый божий день

миллионы тонн воды жарой крадется,

а вечером, чуть строгий солнца глаз

прикроет горизонт,

она сбегает в океан, домой, готовьте тогда зонт.

Такой круговорот воды в природе –

чем вам не вечный двигатель?..

Пардоньте, я отвлекся,

о Мальдивах, вроде,

хотел вам рассказать,

но мозг мой инженерный

извечною проблемою увлекся,

пока во мне художник пытается картину написать…

…лазурно здесь вокруг… иль иллюзорно?

Как сложно подобрать слова,

признаться в том мне не зазорно,

когда от кайфа, ух, кружится голова!

…и пофиг в этот миг на то, что злые люди говорят –

больны они, не знают, что творят…

Поймите, люди, главное – любовь!

Короче, вывод мой таков:

как только сердцем будете красивы,

в душе у вас поселятся Мальдивы!” – написал он.

В ролике Тарзан и Королева понежились в объятиях друг друга. Певица положила голову на ноги сидящему супругу.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Также Тарзан 21 марта показал, как они с Королевой прогуливаются по берегу океана.

“Всем счастья!” – пожелал он.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

“Наташа, как всегда, огонь. Красотка. Повезло вам с супругой!” – отметила подписчица marinaprin36.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. В августе 2020 года Тарзан и Королева отметили 17-летие совместной жизни. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

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