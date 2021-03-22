“Повезло с супругой!”. Тарзан и Королева перед камерой понежились в объятиях друг друга
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
50-летний российский стриптизер Тарзан 22 марта поделился в Instagram роликом, снятым на Мальдивах, где он отдыхает со своей 47-летней женой, певицей Наташей Королевой.
“Пишу из рая вам письмо…
Где это?.. Мальдивами зовется,
где каждый божий день
миллионы тонн воды жарой крадется,
а вечером, чуть строгий солнца глаз
прикроет горизонт,
она сбегает в океан, домой, готовьте тогда зонт.
Такой круговорот воды в природе –
чем вам не вечный двигатель?..
Пардоньте, я отвлекся,
о Мальдивах, вроде,
хотел вам рассказать,
но мозг мой инженерный
извечною проблемою увлекся,
пока во мне художник пытается картину написать…
…лазурно здесь вокруг… иль иллюзорно?
Как сложно подобрать слова,
признаться в том мне не зазорно,
когда от кайфа, ух, кружится голова!
…и пофиг в этот миг на то, что злые люди говорят –
больны они, не знают, что творят…
Поймите, люди, главное – любовь!
Короче, вывод мой таков:
как только сердцем будете красивы,
в душе у вас поселятся Мальдивы!” – написал он.
В ролике Тарзан и Королева понежились в объятиях друг друга. Певица положила голову на ноги сидящему супругу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также Тарзан 21 марта показал, как они с Королевой прогуливаются по берегу океана.
“Всем счастья!” – пожелал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Наташа, как всегда, огонь. Красотка. Повезло вам с супругой!” – отметила подписчица marinaprin36.
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. В августе 2020 года Тарзан и Королева отметили 17-летие совместной жизни. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.
В сентябре Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет