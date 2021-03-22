 

Шикота: Акция под Офисом президента в поддержку Стерненко – прекрасный кейс по превращению героя в антигероя

22.03.2021, 14:40, Новости дня
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От любви до ненависти – одна акция.

Офис президента оценил размер ущерба от акции в поддержку Сергея Стерненко под ОП в 2 млн грн.

1:0 в пользу власти. Прекрасный триггер в информационном противостоянии. Прекрасный кейс по превращению героя в антигероя.

Вместо поддержки активиста и нагнетания в обществе возмущения по поводу заключения Стерненко акция взорвала соцсети и медиа-пространство тем, как изуродовали здание Офиса президента.

противники Стерненко разносят масштаб вандализма, что очевидно. Его сильно усиливает тот факт, что здание является историческим: фундамент и первые два этажа были построены в конце ХІХ века, остальное достроено в начале ХХ века;
те, кто в принципе был ни за кого, поддерживают первых, поскольку “строение-то тут причем?”;
сторонники национал-патриота либо стыдливо отмалчиваются, либо смещают акценты, что говорит о том, что и для них это перебор.

Власть не стала воевать с национал-патриотами силовым методом. Она сделала так, чтобы они сами дискредитировали себя в глазах украинцев. В то время как страна борется с пандемией, не хватает средств на медикаментозное обеспечение и навалом других бюджетных дыр, “мирная акция” ваших героев стоит государству 2 млн грн. Ваших гривен, дорогие налогоплательщики.

Кто хочет оплатить вечеринку?

В итоге мы имеем:

прекрасную картинку для российских СМИ;
негативный общественный резонанс;
отток сторонников Стерненко, который будет продолжаться, поскольку среди них много лидеров общественного мнения.

Вряд ли сам герой рассчитывал получить в подарок на день рождения такой поворот событий.

А Офис президента потирает руки. Ибо нет лучшего аргумента, чем показать: можно сколько угодно хлопать в ладоши, пока это не касается твоего кармана.

Источник: “ГОРДОН”

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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