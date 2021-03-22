 

В Украине положительный баланс доверия имеют лишь Вооруженные силы – опрос Украинского института будущего

22.03.2021, 14:40, Новости дня
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Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в марте Украинским институтом будущего.

Полностью доверяют ВСУ 28% опрошенных, скорее доверяют еще 27%. Не доверяют в разной степени – 36%.

Вооруженные силы являются единственным институтом, который имеет положительный баланс доверия.

В тройку институтов-лидеров доверия входят также украинские СМИ (баланс минус 23%) и патрульная полиция (минус 23%).

В Украинском институте будущего отметили, что по сравнению с предыдущим опросом на эту тему баланс доверия улучшился у Офиса президента (с минус 55% до минус 46%) и партии “Слуга народа” (было минус 62%, стало минус 54%).

Самые низкие показатели доверия имеют Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура – минус 67%, а также антикоррупционный суд (68%) и Верховная Рада (72%).

Скриншот: uifuture.org

Социсследование проводилось в период с 3-го по 13 марта методом опроса face-to-face с помощью интерактивной анкеты на планшете с использованием собственного программного обеспечения. Было опрошено 2400 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,05%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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