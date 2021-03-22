 

Шмыгаль: “Северным потоком – 2” Европа усиливает российскую агрессию, это не может быть в интересах ЕС

22.03.2021, 14:40, Новости дня
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Через прямые поставки природного газа в страны Европейского союза в обход Украины РФ будет получать большие доходы, ими, в частности, Москва финансирует свою агрессию против Украины. Газопровод “Северный поток – 2” не может быть в интересах ЕС, заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном 22 марта на сайте правительства, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.     

Киев рассматривает “Северный поток – 2” как “исключительно политический проект” и “элемент гибридной войны РФ против Украины”, отметил глава Кабмина. По его словам, украинская газотранспортная система имеет пропускную способность в 140 млрд м3 в год и “все еще большой потенциал”. В то же время в 2020 году было прокачано “только” 56 млрд м3, подчеркнул премьер-министр Украины.  

“Возможно, вначале “Северный поток – 2″ рассматривался как коммерческий проект, однако ввиду сегодняшней ситуации с российской агрессией против Украины этот проект, без сомнения, имеет геополитическую составляющую. Речь идет не только о безопасности Украины, а всех стран ЕС. Поэтому мы полностью поддерживаем все санкции, направленные на остановку достройки газопровода”, – сказал Шмыгаль.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

За прекращение строительства “Северного потока – 2” выступила Партия зеленых Германии, это закреплено в ее предвыборной программе. В немецкой политической силе считают, что завершение строительства газопровода станет неправильной реакцией на аннексию Россией украинского Крыма и ее поддержку сепаратистов на Донбассе.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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