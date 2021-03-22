 

Юлианна Караулова попросила поклонников высказать свое мнение

22.03.2021, 14:38, Разное
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В своем микроблоге Instagram Юлианна Караулова обратилась к поклонникам и попросила их высказать собственное мнение в комментариях. Певица хочет, чтобы фолловеры порассуждали по поводу одной известной фразы.
Юлианна Караулова пообещала, что немного позже выскажет и свое мнение. Она предложила подискутировать на тему того, что «никто никому ничего не должен». Певица спросила, согласны ли подписчики с этим утверждением. Комментарии под этим постом были довольно разнообразные. Одни пользователи согласились с высказыванием, но задались вопросом, почему люди тогда создают семьи и заводят детей, если у них такая позиция. Также были подписчики, которые утверждали, что каждый человек в праве решать, что и кому он должен.

Свой вопрос Юлианна Караулова сопроводила фотографией, на которой она позирует в джинсах, черной футболке и джинсовой курточке. В руках артистка держит стаканчик с каким-то напитком и задумчиво смотрит вдаль.



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