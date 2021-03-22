 

Объем видеопамяти GDDR6 у Radeon RX 6700 Fighter составит всего 6 Гбайт

22.03.2021, 14:38, Разное
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Видеокарта компании AMD Radeon RX 6700 Fighter получит только 6 Гбайт видеопамяти GDDR6. Об этом стало известно после случайной утечки, которую допустила фирма PowerColor, опубликовавшая изображение коробки из-под графического ускорителя.
Согласно техническим параметрам, указанным на упаковке, Radeon RX 6700 Fighter производитель оснастил 6 Гбайт видеопамяти GDDR6. В то же время у Radeon RX 6700 XT ее количество составляет уже 12 Гбайт. Однако две недели назад в базу данных ЕЭК компания ASUS внесла информацию о двух версиях Radeon RX 6700 с 12 Гбайт. Учитывая, что известно только об одном графическом ускорителе с таким количеством видеопамяти, эксперты предполагают, что Radeon RX 6700 будет представлена в двух варициях с различным объемом GDDR6.

Стоит отметить, что видеокарты версии Fighter, производимые компанией PowerColor, являются устройствами начального уровня. Именно по этой причине у данного графического ускорителя имеется только 6 Гбайт видеопамяти GDDR6. Эти видеокарты поставляются в дочерние компании, например, Dataland (Китай) или Kurotoshikou (Япония). Систему охлаждения видеокарта Radeon RX 6700 Fighter получит от XT-версии.

Компания AMD пока не сообщала, когда она официально представит Radeon RX 6700. О предварительной стоимости графического ускорителя тоже никакой информации нет.

Источник: www.ixbt.com



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