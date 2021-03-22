В Сети рассказали о трех причинах хейта в адрес «нативного Тимати»

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный, как Тимати, кроме целой армии фанатов имеет и множество недоброжелателей. В Сети назвали три причины для критики и хейта в сторону «нативного» музыканта.

Новым «холостяком» в одноименном телешоу стал популярный рэпер Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати. Первая же трансляция на ТНТ вызвала волну негативных отзывов в адрес артиста. Такая реакция зрителей привела к закрытию программы и ее удалению из сервиса YouTube. Причиной критики стали выказывания музыканта о недопустимости подобного формата, когда девушки борются за парня.

Чужие наушники

Сетевые блогеры вспомнили другие ситуации с хейтом по отношению к Тимати. Так, под прицел критики неоднократно певец попадал за свою бизнес-хватку. Первые коммерческие проекты Тимати появились в 2006 году вместе с лейблом Black Star, разросшимся сейчас до огромных масштабов. Также он содержит сеть ресторанов и продает аксессуары и одежду. Недоброжелатели артиста обвиняют его в краже чужих идей, например, модель беспроводных наушников BlackStar Click’N’Play слишком похожа на один из аналогов китайского производства. Стоимость же аксессуара, утверждают критики, от российского рэпера существенно превышает «оригинал» из КНР.

Реклама в клипах

Еще одной причиной неприятных откликов в Сети стали многочисленные интеграции рекламы в клипы Тимати и артистов его продюсерской компании. Так, только в одну совместную работу с Гуфом он включил порядка десяти различных маркетинговых материалов, начиная с автомобиля Aixam Mega Track 92, кроссовок Nike и дизайнерской одежды от Херона Престона до барбершопа Black Star 13 и чипсов Layʼs. Такое обилие скрытой рекламы многим показалось навязчивым.

Дороговизна напоказ

Не по душе российским меломанам и слишком частая демонстрация люксового стиля жизни артиста. Многие из-за этого называют Тимати ходячей рекламой сверхдорогих брендов. В гардеробе звезды замечены самые роскошные вещи от Prada, Louis Vuitton, Gucci и подобных марок. Не так давно селебрити продемонстрировал в Сети обручальное кольцо стоимостью порядка 16 миллионов рублей. Такое поведение некоторые подписчики музыканта называют «понтами», сравнивая со скромными миллионерами из США, избегающими шика и броских аксессуаров.

Источник: inforeactor.ru