 

На Ленинградской АЭС заработал новейший энергоблок

22.03.2021, 14:34, Разное
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“В соответствии с государственным заданием сдан в эксплуатацию очередной блок поколения «3+» мощностью 1200 МВт. Он мощнее на 200 МВт, срок его жизни в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков предыдущих серий”, – сказал генеральный директор “Росатома” Алексей Лихачев.

По его словам, именно по проекту поколения “3+” с реактором ВВЭР-1200 строятся атомные электростанции в Белоруссии, Венгрии, Египте и Финляндии.

Новый энергоблок ЛАЭС стал четвертым блоком с реактором ВВЭР-1200 в России. Он заместит мощность энергоблока №2 с реактором РБМК-1000, который был остановлен в ноябре 2020 года после 45 лет службы, сказал гендиректор “Росэнергоатома” Андрей Петров.

На этапе опытно-промышленной эксплуатации нового блока было проведено сотни тестирований, отметил директор ЛАЭС Владимир Перегуда. “Энергоблок готов работать в полном соответствии с проектом, чтобы и дальше обеспечивать электроэнергией динамично развивающийся Северо-Западный регион», – добавил он.

До ввода в промышленную эксплуатацию новый энергоблок выработал около двух миллиардов кВтч электричества. Экономический эффект от его работы составит три миллиарда рублей в год, подсчитали специалисты.

На данный момент Ленинградская атомная электростанция – единственная в России, где действуют канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР) блоки. Она обеспечивает около трети энергопотребления Северо-Запада России.



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