Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой “Отчаянных домохозяек”

В 2019 году Фелисити Хаффман попала в поле зрения ФБР.

Артисту арестовали, обвинив в мошенничестве. Следствию удалось выяснить, что звезда

сериала “Отчаянные домохозяйки” участвовала в преступной схеме, в которой были

замешаны десятки людей. Как оказалась артистка и другие состоятельные

американцы давали взятки, чтобы их дети проходили в престижные вузы. Хаффман заплатила

15 тысяч долларов, чтобы одна из ее дочерей поступила в колледж на актерский

факультет.

На суде артистка раскаялась. Первоначально Фемида приговорила

Фелисити к двум месяцам тюрьмы, но потом уменьшила срок до 14 дней. Также звезду

сериала “Отчаянные домохозяйки” оштрафовали на 30 тысяч долларов и заставили

отработать 250 часов на пользу обществу. После освобождения артистка еще год несла

наказание условно.

Отметим, что за решеткой Фелисити Хаффман провела всего 12 дней.

Актрису выпустили раньше, так как окончание срока выпадало на выходной. По

слухам, в казенном доме к богатой знаменитости относились не так, как к другим

заключенным. Недруги шептались, что в тюрьме артистке разве что красную дорожку

не расстелили. Например, Хаффман разрешили увидеть родных уже через три дня после

появления в учреждении, что для этих мест крайняя редкость.

Когда же кто-то из заключенных сделал фото Фелисити в

тюремной робе и отправил в Сеть, в заведении установили мораторий на

связь с родственниками – другим обитателям тюрьмы временно запретили звонить

близким и писать им электронные письма.

В ноябре 2020 года отсидевшая срок Фелисити Хаффман

подписала контракт с киностудией. Звезде сериала “Отчаянные домохозяйки” дали

главную роль в телевизионной комедии.

Приближенный к звезде источник сообщил журналистам, что Хаффман

восстановила былые связи в индустрии, вернула расположение друзей и родственников. “Фелисити поступила правильно, взяла на себя ответственность и восстановила

свою карьеру и репутацию”, – рассказал приятель последние новости о звезде “Отчаянных

домохозяек”.