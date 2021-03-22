Дочь Ефремова попросила обращаться к ней в мужском роде

Дочь осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова, 20-летняя Анна-Мария заявила, что больше не считает себя девушкой, попросила обращаться к ней в мужском роде и называть ее Аэм.

«Называйте меня «он», меня зовут Аэм. Я определился, кем я себя ощущаю, и планирую скоро поменять паспорт. Это мое решение», – сказала дочь Ефремова в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, информирует радио «Комсомольская правда».

По ее словам, знаменитый отец уже знает об этих изменениях в ее жизни и отреагировал на известие спокойно.

Также она призналась, что в 15 лет у нее была близость со взрослым мужчиной, что травмировало ее психику. Дочь артиста отметила, что старается регулярно посещать психотерапевта и принимает антидепрессанты.

Ефремова добавила, что учится на курсах программирования и намерена пойти работать сразу после их окончания. В настоящее время ее содержит крестная мама Рената Литвинова, которая ежемесячно выделяет девушке 40 тыс. рублей.

В декабре актриса Эллен Пейдж, сыгравшая в фильмах «Начало», «Джуно», «Академия Амбрелла», «Люди Икс», совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила обращаться к ней по имени Эллиот.

СМИ сообщали, что с тех пор, как актера Михаила Ефремова осудили по делу о смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, кроме артиста «о женщине некому позаботиться».

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.