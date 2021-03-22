 

Дочь Ефремова попросила обращаться к ней в мужском роде

22.03.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дочь осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова, 20-летняя Анна-Мария заявила, что больше не считает себя девушкой, попросила обращаться к ней в мужском роде и называть ее Аэм.

«Называйте меня «он», меня зовут Аэм. Я определился, кем я себя ощущаю, и планирую скоро поменять паспорт. Это мое решение», – сказала дочь Ефремова в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, информирует радио «Комсомольская правда».

По ее словам, знаменитый отец уже знает об этих изменениях в ее жизни и отреагировал на известие спокойно.

Также она призналась, что в 15 лет у нее была близость со взрослым мужчиной, что травмировало ее психику. Дочь артиста отметила, что старается регулярно посещать психотерапевта и принимает антидепрессанты.

Ефремова добавила, что учится на курсах программирования и намерена пойти работать сразу после их окончания. В настоящее время ее содержит крестная мама Рената Литвинова, которая ежемесячно выделяет девушке 40 тыс. рублей.

В декабре актриса Эллен Пейдж, сыгравшая в фильмах «Начало», «Джуно», «Академия Амбрелла», «Люди Икс», совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила обращаться к ней по имени Эллиот.

СМИ сообщали, что с тех пор, как актера Михаила Ефремова осудили по делу о смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, кроме артиста «о женщине некому позаботиться».

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / В Канаде выявили первый случай заражения новым коронавирусом из ЮАР

26.09 / Задержан подозреваемый в нападении у старой редакции Charlie Hebdo

27.07 / Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией

13.02 / В Сингапуре представили грузовой электросамокат

28.12 / Эксперты подтвердили, что новые процессоры Intel можно использовать со старыми системными платами

07.10 / Главный омский токсиколог опроверг ввод Навальному атропина в скорой

18.07 / Найдено расположение нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации

25.06 / В Москве умерли 12 человек с диагнозом COVID-19

06.10 / Прокурору, который попал в скандал после назначения в Тернопольскую область, дали должность в Киеве

23.08 / Собчак раскрыла конспирологическую теорию фото с Тихановским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска