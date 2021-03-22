Скандалы: Все будет хоккей

Как казанские нефтяники уничтожают уникальный парк в Крыму

В поселке Форос на Южном берегу аннексированного Россией Крыма началось возведение детско-юношеского спортивного лагеря для хоккейного клуба «Ак Барс» из Татарстана. Стройка идет на территории Форосского парка, который был заложен почти 200 лет назад и находится под охраной государства. Гражданские активисты и жители требуют остановить уничтожение реликтовых растений, но крымские чиновники отвечают, что застройщик не нарушает никаких законов, а потому стройка будет продолжена.

Парк в поселке Форос огорожен высоким металлическим забором. Чтобы попасть на его территорию, нужно пройти через главные ворота, где сидит охрана и установлены турникеты: здесь после событий 2014 года открыли климатический санаторий. Впрочем, с этим никаких проблем пока что нет, и посетителей пускают беспрепятственно, их никто не досматривает. В выходной день в парке, уступами сбегающем к морю, довольно многолюдно. Погулять по его аллеям приехали люди со всего Крыма. Распространяются слухи, что парк вскоре могут закрыть для свободного посещения, вот многие и решили еще раз его навестить напоследок.

У входа в парк толпятся люди в спецодежде. Они работают на стройке, а сейчас у них обеденный перерыв. О близости строительства пока что больше ничего не напоминает: парк живет своей обычной жизнью. Только пройдя всю территорию насквозь, в западной части натыкаешься на оранжевую заградительную сетку. За ней работает тяжелая техника. На фоне гор выделяются строительные краны. Информационный щит разъясняет, что в июне 2021 года здесь появится новый детский оздоровительный комплекс.

Строительство ведется с космической скоростью. Бетонные корпуса достигли уже пятиметровой высоты. Местные жители рассказали корреспонденту Радио Свобода, что строительные работы в парке начались в ноябре прошлого года, когда проектная документация еще не была готова, а разрешение на строительство не было получено. При этом представители застройщика утверждали, что тяжелую технику загоняют в парк исключительно для того, чтобы реконструировать обветшалые аллеи.

Первоначальный проект предполагал, что строительство развернется на участке 7,8 гектара, а общая площадь спортивного лагеря составит 11 гектаров. Новая база для хоккеистов будет включать в себя девятиэтажный жилой корпус, трехэтажный административный корпус, четырехэтажный спортивный центр с ледовым катком, столовую, трехэтажный бассейн и комплекс резервуаров с пресной водой. Ради этого в Форосском парке снесли старый стадион и историческое здание конюшен 1905 года постройки, а также вырубили краснокнижные деревья – пальмы, фисташки, кедры. Кроме того, вскоре после начала строительных работ Министерство экологии и природных ресурсов Крыма ужесточило режим посещения парка, чтобы снизить антропогенное воздействие на природу. Отныне его смогут посещать не более 1181 человека в сутки (крымчане – не в счет).

Все это вызвало протесты со стороны местных жителей. С конца февраля они регулярно устраивают пикеты и шествия. Самая массовая акция прошла 25 февраля, когда сотни жителей Фороса (в котором проживает не более 2 тысяч человек) устроили «протестную прогулку» с транспарантами и лозунгами, требуя сохранить парк.

1 марта активисты выложили в YouТube обращение к президенту России и опубликовали петицию на сайте Change.org. В этих воззваниях они попросили «остановить варварское истребление зеленых насаждений, запретить строительство новых многоэтажных зданий, не допустить дробление парка и отменить лимит его посещения». Кроме того, жители Фороса потребовали привлечь к ответственности тех, по вине которых были уничтожены реликтовые растения. 3 марта на очередной акции протеста крымчане объявили «минуту молчания» в память о срубленных деревьях.

После публикации обращения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти ничего не знают о ситуации в Форосе, но пообещал «задать вопросы» российскому главе Крыма Сергею Аксенову. 9 марта тот побывал в поселке и попытался успокоить местных жителей.

На встрече с гражданскими активистами Аксенов объявил, что застройщик – компания «Татинвестгражданпроект» – пошел на уступки. По его словам, площадь огороженной территории будет уменьшена с 7,8 до 3 гектаров (фактически до границ построек), будут сделаны компенсационные высадки в пятикратном объеме и оставлен свободный доступ к парковым аллеям и поселковому пляжу. За повреждение деревьев застройщику уже назначен крупный штраф.

«Итоги встречи просты: детский лагерь строится законно, по нему вопросов нет, он будет построен. На мой взгляд, сегодня исчерпывающие ответы [были даны], что необходимо сделать и в каком порядке. Здесь все уже утверждено и ничего не изменится. Я решения свои не меняю. Этажность соответствует нормам законодательства. Разобрались все, включая прокуратуру республики. Ничего не нарушено, и я на поводу ни у кого идти не буду», – подытожил Аксенов.

О законности строительства заявили и в министерстве природных ресурсов и экологии аннексированного Крыма. В ведомстве подчеркнули, что за период существования Форосского парка было застроено всего 12% его территории, хотя положением о парке допускается застройка 20%. Таким образом, остается еще 8%, поэтому «на проектную документацию по объекту получено положительное заключение государственной строительной экспертизы».

Что касается зеленых насаждений, то строители, по мнению чиновников, вынужденно срубили всего лишь 37 деревьев, а еще 29 пальм пересадили на другой участок. 8 марта представители застройщика в присутствии телекамер сделали первую компенсационную высадку – 70 молодых деревьев.

Форосский парк ведет свою историю с 1834 года. Вначале этими землями владел генерал Николай Раевский-старший, герой войны с Наполеоном. В 1887 году имение приобрел московский купец 1-й гильдии Александр Кузнецов – «чайный король» России, один из богатейших людей страны. Он построил на берегу моря небольшую усадьбу и сделал полную перепланировку парка, превратив его в один из лучших в Крыму памятников садово-паркового искусства. Сегодня его площадь составляет 70 гектаров, на которых произрастает более 200 видов экзотических деревьев и кустарников.

В советское время в Форосском парке открыли санаторий. В 1988 году рядом с кузнецовской усадьбой возник новый санаторный корпус высотой в 14 этажей. При Украине форосские угодья приватизировали: сначала они принадлежали структурам миллиардера Виктора Пинчука, а с 2009 года перешли в собственность олигарха Игоря Коломойского.

После аннексии полуострова санаторий был вновь национализирован. Это сделали якобы для того, чтобы из средств от его дальнейшей продажи выплатить компенсации крымским вкладчикам в прошлом крупнейшего украинского банка «Приватбанк», который принадлежал Коломойскому и после событий 2014 года заморозил вклады. В 2015 году парк получил статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения, а годом позже санаторий приобрела на аукционе Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Стоимость лота составила 1,4 млрд рублей, притом что, по самым минимальным оценкам, стоило проданное имущество не меньше 2,6 млрд рублей. Вскоре выяснилось, что истинным владельцем санатория «Форос» стали компания «Татнефть» и другие крупные компании из Татарстана. Схему с фальшивым покупателем использовали для того, чтобы настоящий собственник не попал под западные санкции.

«Татнефти» принадлежит не только санаторий в Форосе, но и казанский хоккейный клуб «Ак Барс», для которого и строится спортивный комплекс, вызвавший столько споров. Но в руководстве нефтяной компании по сей день отрицают всякую связь со строительством в Форосском парке: «Официально сообщаем, что ПАО «Татнефть» не имеет отношения к данному строительству, а также не является собственником каких-либо объектов на территории Республики Крым».

Крымские юристы утверждают, что владельцы парка воспользовались несовершенством российского законодательства. Региональный закон об особо охраняемых природных территориях не запрещает частным инвесторам брать в долгосрочную аренду такие земельные участки и дает им возможность возводить там объекты капитального строительства.

Ни один проверяющий еще не дал заключение, законно это или незаконно, кроме главы Крыма, который специалистом не является

«Однозначно у нас есть пробелы в крымском законодательстве и, мягко говоря, странные приказы министерства экологии и природных ресурсов Крыма, которые не защищают такую категорию особо охраняемых природных территорий, как памятники садово-паркового искусства, – соглашается общественный активист Александр Талипов. – В крымском законе об особо охраняемых природных территориях сады и парки не внесены отдельной строкой и в общем указано, что в ООПТ могут быть размещены зоны стационарной рекреации без ссылки на то, какая это категория – парки, бухты либо что-то еще. И вот в этих зонах стационарной рекреации разрешается размещение капитальных объектов. За счет этого крымские власти и дают зеленый свет [на застройку парков], хотя, конечно, парки должны быть защищены отдельным законодательным актом и никакого строительства в них не должно быть предусмотрено».

При этом чиновники и застройщик не соблюдают даже те несовершенные законы, которые действуют сейчас. «То, что все делается в рамках закона, – это отговорки. Ни один проверяющий еще не дал заключение, законно это или незаконно, кроме главы Крыма, который специалистом в вопросах застройки и экологического законодательства не является. Покажите, какие деревья были [до начала строительства] и почему вырублены те, которые не были указаны в порубочных листах. И как можно выдать порубочные листы на иностранные кедры, которым сто лет и аналогов которым здесь нет? Акция по высадке туй и кипарисов – это варварство. Как можно налепить под кедрами этих саженцев 70 штук?! Зачем они там нужны?! Форосский парк – это памятник садово-паркового искусства. Любое размещение деревьев должно отвечать концепции, которую разработал архитектор еще в середине XIX века», – негодует Талипов.

В беседе с корреспондентом Радио Свобода общественный активист подчеркнул, что ответственность за разрушение уникального природного объекта лежит на крымских чиновниках: «В конце прошлого года Министерство экологии и природных ресурсов внесло изменения в положение о [Форосском] парке, разрешив на его территории реконструкцию [имеющихся зданий] до 18 этажей и строительство [новых зданий] до 8 этажей, а также увеличило площадь застройки. Я считаю, что это преступление против природы. Такая правовая неопределенность ведет к уничтожению наших парков. Примеры тому – парки в Ялте, Мисхоре, Массандре, Ливадии, Никите. Все это делается в интересах строительных компаний, связанных с самым высшим руководством».

Чтобы положить конец уничтожению природных памятников на полуострове, нужно, по мнению Талипова, привлекать к разработке нормативно-правовых актов экологов и юристов – «профессионалов, которые устранят недочеты в крымском законодательстве и позволят крымским паркам развиваться». «Только понятие о развитии парков должно поменяться в головах у руководства республики. Застройка – это не развитие. Сохранить природу – это не закатать ее в асфальт, не построить многоэтажные жилые комплексы. Это, прежде всего, создать условия, при которых данная территория будет поддерживаться в том состоянии, в котором она есть, и при необходимости улучшаться. Зайдите в Форосский парк – это же ужас! Кусты шиповника и ежевики, за которыми никто не следил, уже создали непроходимую чащобу. Но при этом парк продолжает застраиваться», – отметил Александр Талипов.

Он подчеркнул, что действия крымских властей «переполнили чашу терпения местных жителей: в дальнейшем при любых попытках спила деревьев будут возникать локальные конфликты с участием общественности».

По мнению крымского политолога, кандидата исторических наук Александра Севастьянова, конфликт вокруг Форосского парка и тому подобные случаи создают предпосылки для роста общественного недовольства в Крыму.

«До 2014 года Форосский парк находился в запустении, но он стоял, а теперь получается, что парк куда-то девается. Вот такие моменты могут вызывать у крымчан определенное раздражение. Но я не думаю, что это выльется в какие-то массовые акции протеста. Причина – в сильной размагниченности политического поля и, самое главное, в отсутствии организованных оппозиционных сил. Парламентская оппозиция в Крыму бессубъектна. Это может вылиться в то, что на предстоящих выборах в Госдуму – если будут еще какие-то сопутствующие истории – на полуострове увеличится голосование за коммунистов», – заявил Севастьянов в интервью Радио Свобода.

По его словам, в ближайшее время с высокой долей вероятности следует ожидать целой кампании по дискредитации организаторов протестов: «Якобы есть желание представить их управляемыми извне и указать на какие-то проблемные моменты в их повседневной и общественной деятельности. Это будет такой реакцией на эти протесты».

Антон Меснянко