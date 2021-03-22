«Это провокация, но с какой целью — неясно»

На аниме-вечеринке в Петербурге полиция задержала группу подростков по обвинению в «пропаганде ЛГБТ».

Задержанным ребятам по 12-16 лет. Они знают друг друга по аниме-тусовке уже не один год, а многие учатся в одних и тех же школах. Встреча 21 марта в Лофт проекте Этажи никак не согласовывалась с администрацией пространства, потому что была неофициальной, дружеской. По словам очевидцев, в разгар мероприятия произошло странное: к участникам встречи подошла незнакомая девушка с радужным флагом в руках и предложила сфотографироваться — с ней вместе был фотограф. Никто из присутствующих не отнесся к этому предложению серьезно: на видеозаписи, которая окажется в распоряжении полиции, несколько ребят действительно танцуют с флагом в руках. Сами же правоохранители нагрянули на аниме-вечеринку около 13:30.

Фото предоставлено родителями задержанных

«Когда пришла полиция — администрация закрыла двери и не выпускала никого, — рассказала «Новой» участница встречи Ирина. — В том числе и просто посетителей Этажей. Но кто-то успел незаметно уйти до начала всего этого…»

В администрации Лофт проекта «Новой» сообщили, что с просьбой вызвать полицию к ним обратились очевидцы из числа посетителей. «Они пожаловались, что на территории Этажей проводится массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме. Поскольку Лофт Проект не являлся организатором данного массового мероприятия, было решено вызвать полицию», — уточнили в руководстве.

По сути, единственным аргументом в пользу того, что подростки «пропагандировали» ЛГБТ стала видеозапись, на которой запечатлены несколько подростков с радужным флагом в руках. При этом, кто снял это видео до сих пор не ясно. Полиция сообщает, что материал был передан администрацией Лофта, однако в Этажах не стали комментировать «Новой» этот момент.

«У меня ребенок поехал встречаться с подружками, они увлекаются аниме — о теме ЛГБТ на не было совершенно никакой речи, — рассказала «Новой» мама одного из задержанных Ольга Иванова. — В итоге, всех запихали в один автозак и увезли в отделение».

Точное количество задержанных неизвестно — их от 17 до 20 человек. Однако среди них не было главных героев мероприятия — девушки и фотографа, отмечает Мария Урусова, у которой на аниме-вечеринке также задержали дочку. По словам родителей, их не пускали в отделение несколько часов.

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«Флаг они точно не сами дети принесли, — продолжает Мария. — Это была какая-то провокация, но с какой целью она была сделана — неясно».

На момент публикации этого текста в 76 отделении полиции оставались две девочки — Анна Смирнова и Милена Вольская — за ними уже более шести часов не могу приехать родители. По словам адвоката «ОВД-Инфо» Игорь Скачко, вполне возможно задержанных оставят на ночь в отделении.

Всех остальных подростков вечером отпустили без протоколов. По словам родителей, силовики спрашивали, как они относятся к нетрадиционным отношениям и тому, что их ребенок якобы пошел на «ЛГБТ-собрание». Такие же вопросы задавали и детям.

Напомним, cобытия 21 марта — далеко не первый случай в Петербурге, когда аниме-культура привлекает внимание правоохранительных органов. 18 декабря этого года прокуратура города обратилась в суд с просьбой запретить распространение нескольких аниме-сериалов — всего в иске содержалось порядка 50 наименований.

В конце января Колпинский районный суд запретили к просмотру аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» — из-за содержащегося в нем «деструктивного контента». В марте к ним добавились мультфильмы «Загадка дьявола», «Токийский гуль» и «Класс убийц». Однако, как именно будет выполняться решение суда, пока остается неясным.

Елизавета Антонова

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