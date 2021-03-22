Волочкова публично залезла на своего любовника

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram 22 марта обнародовала фото, на котором запечатлена с возлюбленным.

На снимке балерина обнимает мужчину, забросив на него ногу. В комнате кроме них находятся другие люди. Они сидят за накрытым столом.

На втором снимке Волочкова запечатлена с тортом, украшенным лебедем, с надписью “С днем рождения, любимый!”.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Лицо своего бойфренда Волочкова не показала, как и не назвала его имени.

20 января Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

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