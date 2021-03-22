Европейское агентство направит в Россию экспертов, чтобы проверить вакцину “Спутник V”

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в апреле направит экспертов в Россию, чтобы проверить российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. Об этом сказал 21 марта глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3. Его слова цитирует издание LaPresse.

Кавалери уточнил, что на данном этапе на стадии утверждения в ЕС находятся три вакцины. Речь идет о препарате немецкой биофармацевтической компании CureVac, который, предположительно, одобрят к июню. ЕМА изучает продукцию американской компании NovaVax, но по информации Кавалери, есть вероятность проблем с производством этого препарата. Третьей вакциной является российский “Спутник V”, по которому уже начали цикл обзора.

В апреле комиссия проведет проверки производства в России. После этого в ЕМА хотят выяснить, когда будут все данные на одобрение этой вакцины. В отношении “Спутника V” идет “циклическая проверка” совокупности данных, которая позволит авторизовать ее, отметил Кавалери.

EMA призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением вакцины “Спутник V”. В интервью австрийскому телеканалу ORF глава правления EMA Криста Виртумер-Хохе заявляла, что проверки российского препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины “Спутник V” недостаточно данных. В материале телеканала France 24 Виртумер-Хохе сравнила с “русской рулеткой” идею об экстренном одобрении российского препарата от COVID-19.

Из всех стран Европейского союза только Словакия и Венгрия одобрили российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата, но еще не начала вакцинацию.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 22 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 54 странах.

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