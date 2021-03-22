Звезда “Беверли-Хиллз, 90210” Зиринг показал дочерей

Американский актер Иан Зиринг на своей странице в Instagram 20 марта разместил совместное фото с двумя дочерьми.

Артист позирует в кадре на берегу океана в Калифорнии, прижимая к себе детей.

“Счастливой весны”, – подписал он фото.

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Публикация от Ian Ziering (@ianziering)

Миа Лорен Зиринг (2011) и Пенна Май Зиринг (2013) – дети Зиринга и его второй жены, медсестры Эрин Кристи Людвиг. Супруги развелись осенью 2019 года после девяти лет семейной жизни. После развода актер не афиширует свою личную жизнь.

Первой супругой актера была его коллега Никки Шиллер, в браке с которой он прожил с 1997-го до 2002 год. Детей у пары не было.

Актер стал известен благодаря роли Стива Сандерса в сериале “Беверли-Хиллз, 90210”.

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