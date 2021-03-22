 

Звезда “Беверли-Хиллз, 90210” Зиринг показал дочерей

22.03.2021, 13:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский актер Иан Зиринг на своей странице в Instagram 20 марта разместил совместное фото с двумя дочерьми.

Артист позирует в кадре на берегу океана в Калифорнии, прижимая к себе детей.

Счастливой весны”, – подписал он фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ian Ziering (@ianziering)

Миа Лорен Зиринг (2011) и Пенна Май Зиринг (2013) – дети Зиринга и его второй жены, медсестры Эрин Кристи Людвиг. Супруги развелись осенью 2019 года после девяти лет семейной жизни. После развода актер не афиширует свою личную жизнь.

Первой супругой актера была его коллега Никки Шиллер, в браке с которой он прожил с 1997-го до 2002 год. Детей у пары не было.

Актер стал известен благодаря роли Стива Сандерса в сериале “Беверли-Хиллз, 90210”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Зеленский: Зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января

08.12 / Эверест оказался выше, чем ранее считалось

31.08 / Латвия объявила Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников персонами нон грата

18.08 / Литва задумалась о введении санкций против Минска без поддержки ЕС

10.01 / Объем перевозок по Севморпути в 2020 году превысил план

27.10 / В июле 2021 года зарплата украинских учителей увеличится до 7000 грн – Министерство образования

27.02 / Мать школьницы заявила о групповом изнасиловании дочери в квартире в Петербурге

08.12 / Бездоказательные утверждения Трампа о фальсификациях на выборах ещё навредят американской демократии

16.01 / ЦИК заявил об угрозе обстрелов и терактов на местных выборах в ОРДЛО

20.02 / Fox News высмеял предложение Гейтса о переходе на синтетическое мясо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска