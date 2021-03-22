 

Вакцине Covishield, которой в Украине прививают от коронавируса, доверяет 3% украинцев – соцопрос

22.03.2021, 13:51, Новости дня
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Индийской вакцине от коронавируса Covishield, которой прививают украинцев, в Украине доверяет лишь 3% населения. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в марте Украинским институтом будущего.

Опрашиваемым задали вопрос: “Какая вакцина от коронавируса COVID-19 вызывает у вас наибольшее доверие?”.

Затруднились с ответом 44%.

Доверие к изготовленной в Индии вакцины Covishield шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca оказалось ниже, чем к российской вакцине “Спутник V” (9%) и аутентичному препарату Oxford/AstraZeneca (7%).

Больше всего граждане Украины, согласно опросу, доверяют вакцине от коронавируса Pfizer/BioNTech (17%), а также препарату американской компании Moderna (11%).

Вакцине китайской компании Sinovac Biotech доверяет 1% респондентов.

“Различные части страны по-разному доверяют зарубежным вакцинам. На западе по 19% получают американо-немецкая Pfizer и американская Moderna. На юге и востоке по 20% доверяют российскому “Спутник V”, – рассказали в Украинском институте будущего.

По сравнению с предыдущим опросом института, доверие к российской вакцине от коронавируса снизилось в Украине на три процентных пункта. Covishield в предыдущем опросе не фигурировал.

Скриншот: uifuture.org

Социсследование проводилось в период с 3-го по 13 марта методом опроса face-to-face с помощью интерактивной анкеты на планшете с использованием собственного программного обеспечения. Было опрошено 2400 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,05%.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.

По состоянию на 22 марта в стране ввели 111 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинацию завершили только одному украинцу, он получил обе дозы вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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