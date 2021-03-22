Шмыгаль назвал две причины, почему Украина до сих пор не в ЕС

Украина хотела бы стать членом Европейского союза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, а также от 27 других стран – членов ЕС. Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном 22 марта на сайте правительства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, есть две причины, почему Украина до сих пор не в ЕС.

“Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что решающее значение для вступления Украины в ЕС имеет прогресс в проведении реформ. В частности, в борьбе против коррупции или в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты.

Шмыгаль рассказал Handelsblatt, что Киев также проводит переговоры с Брюсселем по Соглашению об общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.

“Мы приближаемся к Европе шаг за шагом, – подчеркнул глава Кабмина. – Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею”.

Шмыгаль добавил, что кроме ЕС Украина так же стремится получить членство в Североатлантическом альянсе (НАТО).

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В совместном интервью з президентом Польши Анджеем Дудой, которое вышло 13 октября 2020 года, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна стать равноправным членом Евросоюза. Украина должна стать не просто членом ЕС, а равноправным участником объединения, говорил он.

18 марта 2021 года на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

По данным социсследования, проведенного 5–13 декабря 2020 года фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии, 48% украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС.

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