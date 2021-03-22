 

Журналисты утверждают, что у Меган Маркл и принца Гарри не было тайной свадьбы

22.03.2021, 13:48, Разное
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С британскими журналистами пообщался Стивен Бортон, который оформлял брачные документы Меган Маркл и принца Гарри. Он утверждает, что у пары не было тайной свадьбы, так как официальная дата указана только одна, и это – 19 мая 2018 года.
Ранее герцоги Сассекские признались в интервью Опре Уинфри, что за несколько дней до публичной церемонии тайно поженились. Меган Маркл отметила, что официальное торжество было «зрелищем для всего мира», а они хотели, чтобы союз был заключен только для них двоих. На частной церемонии были только они и архиепископ Кентерберийский, возглавляющий Церковь Англии в Великобритании. При этом, актриса утверждает, что у них в свидетельстве о браке стоит именно дата непубличной свадьбы. Эти сведения опроверг Стивен Бортон, а также представители церкви.

По словам мужчины, который оформлял свидетельство о браке принца Гарри и Меган Маркл, супруги могли за три дня до свадьбы обменяться простыми клятвами, произнеся их перед архиепископом. Он назвал это событие репетицией перед публичным торжеством.



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