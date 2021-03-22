 

Подтвержден дизайн Huawei P50: четыре модуля, дюймовый датчик и огромный основной блок камеры

22.03.2021, 13:48, Разное
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В Сети появилась информация о дизайне новых смартфонов от компании Huawei. P50 и P50 Pro получат необычный дизайн с четырьмя модулями, дюймовым датчиком и огромным блоком основной камеры.
Компания Huawei готовится выпустить на рынок новый флагманский смартфон, отличающийся от конкурентов не только примененными технологиями, но и дизайнерскими решениями. Прежде всего, внимание привлекают модули еще не представленного официально P50. Они расположены друг напротив друга, при этом основная камера находится вверху, уверены блогеры, комментирующие подготовку смартфона к презентации. Об этом говорят размеры круглых датчиков в блоках такой же формы.

Основная камера включает дюймовый сенсор IMX800 от Sony, его оптический формат составляет 1/1,18 дюйма. Вместе с матрицей GN2 от Samsung это самый крупный сенсор на планете. Скорее всего, в аппарате не будет оптического перископа с главным зумом, поскольку он должен был бы быть прямоугольным. Фронтальный датчик в новинке будет одинарным и врезанным в дисплей посредине вверху.

Также инсайдеры заверяют, что выход Huawei P50 и P50 Pro запланирован на май. Остальные характеристик девайса пока не известны, их откроют ближе к представлению новинки. Если информация, появившаяся сейчас в интернете, верна, то аппарат может задать новый стандарт флагманских смартфонов.

Источник: www.ixbt.com



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