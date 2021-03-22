Юлия Михалкова рассказала о разнице и компромиссах в мужском и женском КВНе

Недавно Юлия Михалкова посетила фестиваль КВН в Сочи. Актриса призналась, что ей было приятно вернуться в эту атмосферу и встретиться со своими бывшими коллегами. В микроблоге Instagram она написала пост, в котором пояснила о разнице между мужским и женским КВНом.

По словам Юлии Михалковой, ей с девочками пришлось «нести тяжелую ношу», так как они играли в абсолютно женской команде «Непарни». Им пришлось разрушать миф, что КВН – это чисто мужская игра. Ситуация усложнялась тем, что все участницы были студентками педагогического университета. Однако они старались не обращать внимание на «хихоньки за кулисами» и шли к своей цели. Юлия Михалкова призналась, что если бы тогда отказалась от КВН, то у нее не было бы опыта работы и в «Уральских пельменях».

Участие в Клубе веселых и находчивых также научило актрису общаться с людьми. Сейчас знаменитость понимает, что это один из самых полезных навыков, который нужен в жизни. Благодаря КВНу она может найти подход практически к любому человеку. Кроме этого, как заметила Юлия Михалкова, она замечает малейшее изменение настроения собеседника. Экс-участница «Уральских пельменей» поинтересовалась у подписчиков, хотели бы они узнать разницу между ее работой в женской и мужской командах.