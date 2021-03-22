 

Синоптик назвала сроки прихода настоящей весны в Москву

22.03.2021, 13:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшее время. По данным синоптика, уже скоро в город придёт настоящая весна.

Позднякова сообщила, что уже в среду Москва и Подмосковья попадут в область антициклона, который принесёт в регион тёплые воздушные массы. 24 марта температура воздуха днём повысится до одного-трёх градусов тепла и в последние дни будет повышаться, передаёт RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Ученые: Жирная пища и антибиотики провоцируют болезни кишечника

19.03 / Мнение: Почему провалились марши студентов против Лукашенко

24.07 / Дочь стала копией Кристины Орбакайте: Одно лицо

10.02 / Мнение: Лимит на кошек и собак, безопасные электроковрики и похвала российским программистам

21.09 / Загадочный индейский каменный круг Бигхорн

08.03 / Политика: Как Турция перестала быть угрозой для СССР во время войны

17.08 / Тихановская: Я готова стать национальным лидером

07.02 / Доктор напомнила об опасности сосудистых звездочек на лице

26.08 / Мнение: По грибы…

29.09 / Песков — о евро по 92 рубля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска