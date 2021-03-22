 

Хулиганы затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

22.03.2021, 13:44, Разное
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Вопиющий акт вандализма произошёл в Санкт-Петербурге. Малолетние хулиганы затушили Вечный огонь в Красносельском районе города.

О потухшем огне на мемориале сообщили местные жители. Вскоре выяснилось, что инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видеозаписи было видно, как несколько подростков закидали его снегом, а затем сбежали. В настоящее время их разыскивает полиция, сообщает “Общественная служба новостей”.



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