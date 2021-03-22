 

В МИД заявили о провале в отношениях РФ и ЕС

22.03.2021, 13:32, Новости дня
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Россия и Евросоюз подошли к провалу в отношениях, поскольку Брюссель не готов к равноправному сотрудничеству с Москвой, сообщил замглавы МИДа Александр Грушко.

«Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования», – передает его слова РИА «Новости».

Грушко пояснил, что ранее стороны продвинулись «на расстояние вытянутой руки» в вопросе принятия политических решений по отмене визового режима с ЕС. Однако фракция в Евросоюзе, «играющая сейчас главную скрипку», заявила, что было бы неправильно политически предоставлять безвизовый режим РФ прежде, чем он будет введен с теми странами, которые заявили о желании вступить в ЕС – Грузией и Украиной.

«Евросоюз на самом деле не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование РФ в фарваторе европейских стандартов, принципов и так далее. С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством как РФ очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли», – сказал дипломат.

Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих проблем.



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