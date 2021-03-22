 

Ученые развеяли миф о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК

22.03.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские ученые опровергли утверждения о том, что людям с сильным иммунитетом не нужно прививаться от коронавируса. Также, по словам ученых, вакцины от COVID-19 не влияют на ДНК.

«В принципе любая из вакцин (не только против коронавируса – против гриппа и любой инфекции) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», – сказал доктор медицинских наук Антон Ершов, передает RT. 

По его мнению, в ближайшие десятилетия других средств профилактики COVID-19, кроме вакцины, не придумают.

«Адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35-42-й день. Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции», – отметил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев, в свою очередь, рассказал, необходимо ли вакцинироваться людям с сильным иммунитетом. «Тяжелая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет», – отметил Скулачев. Эксперт рекомендовал людям, еще не переболевшим коронавирусом, сделать прививку.

Кроме того, Ершов, комментируя миф о том, что заграничные препараты лучше отечественных подчеркнул, что иностранные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, которые есть на мировом рынке.

Ранее в Казахстане сочли антинаучным тезис из распространяющегося по соцсетям видео о том, что вакцина против COVID-19 «Спутник V» якобы способна изменять человеческий геном. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Медицинскую версию вертолета «Ансат» решили сделать всепогодной

03.03 / Украина потребовала извинений от Словакии за шутку об обмене Закарпатья на вакцину

10.12 / Цена барреля нефти Brent превысила 51 доллар

16.01 / Умер глава группы Ротшильдов, миллиардер Бенджамин де Ротшильд

02.03 / США прекращают оказание помощи России из-за ситуации с Навальным

20.01 / «Поведение России не меняется» – США вводят новые санкции против «Северного потока — 2»

28.12 / Песков оценил экономику Россию во время пандемии

10.08 / ВОЗ назвала необходимую для всеобщей доступности вакцины от коронавируса сумму

25.09 / В Чугуеве разбился самолет с курсантами, нардеп Юрченко вышел из СИЗО. Главное за день

08.02 / В центральном туре АПЛ играющего за “Манчестер Сити” украинца Зинченко партнер таскал за шею. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска