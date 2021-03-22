Ученые развеяли миф о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК

Российские ученые опровергли утверждения о том, что людям с сильным иммунитетом не нужно прививаться от коронавируса. Также, по словам ученых, вакцины от COVID-19 не влияют на ДНК.

«В принципе любая из вакцин (не только против коронавируса – против гриппа и любой инфекции) не имеет ни одного инструмента, который мог бы повлиять на ДНК наше либо нашего потомства», – сказал доктор медицинских наук Антон Ершов, передает RT.

По его мнению, в ближайшие десятилетия других средств профилактики COVID-19, кроме вакцины, не придумают.

«Адекватный иммунный ответ после введения вакцины вырабатывается на 35-42-й день. Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и быть источником инфекции», – отметил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев, в свою очередь, рассказал, необходимо ли вакцинироваться людям с сильным иммунитетом. «Тяжелая форма COVID-19 развивается как иммунная реакция. Людей, которые скончались от COVID-19, убил собственный иммунитет», – отметил Скулачев. Эксперт рекомендовал людям, еще не переболевшим коронавирусом, сделать прививку.

Кроме того, Ершов, комментируя миф о том, что заграничные препараты лучше отечественных подчеркнул, что иностранные специалисты признают полную сопоставимость всех вакцин, которые есть на мировом рынке.

Ранее в Казахстане сочли антинаучным тезис из распространяющегося по соцсетям видео о том, что вакцина против COVID-19 «Спутник V» якобы способна изменять человеческий геном.