Скандалы: Бизнес на изъятии в госсобственность

Как устроен рынок оценки недвижимости в Москве

До конца этого года власти Москвы планируют провести оценку более тысячи частных объектов недвижимости для их последующего изъятия, сноса и строительства на их месте дорожной инфраструктуры. По закону проводить оценку стоимости для компенсации собственникам должны независимые организации, которые отбираются по результатам конкурса. О странностях последней госзакупки – в материале «Октагона».

2 марта были подведены итоги открытого конкурса по выбору компании, готовой провести оценку 1270 объектов недвижимости для их выкупа в госсобственность. Заказчиком выступило государственное казённое учреждение Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» (УДМС). Как следует из документации госзакупки, исполнителю предстоит до 31 декабря этого года оценить стоимость 700 гаражей, 100 квартир, 30 жилых домов, 160 земельных участков и 280 нежилых зданий, находящихся в частной собственности.

Максимальная цена контракта – чуть больше 8 млн рублей, но, как выяснилось в ходе торгов, оценщики готовы были взяться за эту работу за гораздо меньшие деньги. Борьба за госзаказ вышла нешуточная – в торгах захотели принять участие восемь компаний. После отсева пяти из них по причине несоответствия требованиям (в основном из-за неверно оформленных документов) в игре остались три. Фирма «Эталонъ» запросила за свои услуги 275 тыс. рублей, «Юрдис» – 255 тыс.

Однако безоговорочным лидером стала компания «Компас». Она решила довольствоваться платой в 1 рубль и была признана победителем, не вызвав у комиссии никаких подозрений.

Комментируя итоги конкурса, представитель управления закупок УДМС заявила «Октагону», что демпинг по оценке действительно «идёт сумасшедший». По её версии, в компаниях, ведущих деятельность в этом бизнесе, вероятно, так засиделись, что готовы работать за любые деньги.

Конкуренты восприняли победу «Компаса» не так спокойно. Один из выбывших из конкурса участников – «ОФЗ Групп» – решил пойти официальным путём и 9 марта направил в Федеральную антимонопольную службу жалобу, в которой говорится о том, что его документы, подтверждающие обеспечение заявки, соответствовали всем необходимым требованиям. Итоги рассмотрения жалобы пока не известны.

Остальные конкуренты опротестовать итоги конкурса не пытаются, считая, что формальных оснований для этого нет.

Как рассказали изданию в одной из компаний, претендовавших на заказ, несколько лет назад в подобном конкурсе победил участник, предложивший минус 312 тыс. рублей, то есть он был готов даже заплатить за выполнение работы.

– Так что рублём нас не удивить. Что касается чистой бухгалтерии, то да, работы будут выполняться именно за рубль. Но существует ещё теневая экономика, когда договариваются за пределами официальных площадок, – заявили в компании.

Другой участник конкурса, выбывший на этапе рассмотрения документов, объяснил логику оценщиков следующим образом:

– Оценщик осуществляет первый контакт с собственником и рассчитывает на монетизацию этого контакта или на дальнейшее сопровождение дела в суде. У него может быть расчёт как на то, что собственник ему заплатит за высокую оценку, так и на получение вознаграждения на последующих этапах. Возможность получить комиссионные очень серьёзная. За счёт одного объекта весь конкурс окупается с лихвой.

Эту версию подтверждает и эксперт по закупкам, председатель общественной организации «СТОПкартель» Александр Кулаков:

– Такое большое снижение начальной максимальной цены контракта, практически в ноль, может свидетельствовать о том, что фирма, выигравшая торги, планирует зарабатывать на процессе выдачи отчётов об оценке, ведь оценочную стоимость выкупаемых объектов недвижимости можно сделать выгодной не заказчику, а правообладателю, чтобы он получил как можно больше денежных средств из бюджета, а можно сделать и низкой.

О компании-победителе сведений достаточно мало. Она была зарегистрирована 10 лет назад, имеет статус микропредприятия, среднесписочная численность сотрудников – 14 человек. В 2019 году выручка «Компаса» составила 54,6 млн рублей. Единственным учредителем является Дмитрий Шабернев. Ранее он был директором казанской строительной компании «АС Партнёр», ликвидированной в 2015 году.

– Эта компания, что называется, широко известна в узких кругах. Они выиграли не один конкурс по изъятию. Фактически это казанская компания. А кто курирует всю стройку в Москве с 2010 года, всем известно, – заявил «Октагону» источник на рынке, намекая на вице-премьера Марата Хуснуллина, ранее занимавшего пост руководителя столичного департамента строительства.

Кстати, директором «Компаса» является некто Захар Елин. Связаться с ним по телефону, как и получить комментарий компании относительно выигранного конкурса, корреспонденту издания не удалось. Единственный полный тёзка Елина – Захар Владимирович Елин – проживает в Татарстане и окончил Казанский государственный технический университет.

Партнёр юридической фирмы «ФБК Legal» Сергей Ермоленко обращает внимание на то, что между московскими госструктурами и исполнителем существует богатая история взаимоотношений. Например, в период с 2015 по 2020 год «Компас» заключил с управлением гражданского строительства Москвы 14 госконтрактов на общую сумму 74 млн рублей, в 2018 и 2020 годах непосредственно с департаментом строительства столицы – три контракта на 15 млн. С тем же УДМС в 2018 году был подписан контракт на 5,6 млн рублей.

– Возможно, выставив цену 1 рубль, они решили упрочить отношения с заказчиком и гарантированно не подпустить к новому заказу конкурентов, – предположил Ермоленко.

Эксперт International Analytical News Agency, представитель инжиниринговый компании «2К» Максим Скатов также отмечает, что рынок оценки достаточно узкий, и компания-оценщик должна обладать определённой квалификацией и опытом.

– Это специфическая оценка. Не каждый знает нюансы оценки при изъятии, и на рынке оценочных услуг, как правило, есть отдельные компании с наработанным опытом в этом направлении. Это и шаблоны отчётов, и персонал, и знание специфики оценки, умение согласовывать у заказчика, особые тарифы на экспертизу отчётов саморегулируемой организацией, – заявил он «Октагону». Вместе с тем эксперт признаёт, что при изъятии возникает третья заинтересованная сторона – собственник изымаемого имущества.

Кстати, по нормативам отчёт об оценке действует шесть месяцев. Таким образом, если заказчик не использует его в течение этого срока, он может попросить его обновить, то есть сотрудничество продолжается и за пределами определённого в контракте срока.

По словам одного из участников описываемого конкурса, на этот раз он удивил ещё и тем, что непосредственно перед торгами с его компанией «связались и попытались договориться».

– В день подведения результатов нам поступил звонок якобы от представителя заказчика (В распоряжении «Октагона» есть номер мобильного телефона, с которого был произведён звонок, и номер банковской карты физлица, на которую предлагалось перевести средства. Редакции также известны фамилия и должность чиновника, от имени которого звонили в компанию. – τ.). Человек сказал, что есть возможность со стороны площадки скорректировать нашу заявку так, чтобы мы выиграли, причём по изначальной цене контракта – за 8 млн. Но за это нужно заплатить 10 процентов, то есть 800 тыс. рублей. Их предлагалось перевести на карточку физлица. Мы предложили встречу, собеседник пропал. Вот такой убедительный развод или подстава, – рассказал представитель компании-участника.

Евлалия Самедова