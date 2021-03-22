Суд признал законным отказ возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального

В Москве 235-й гарнизонный военный суд признал законным отказ Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбуждать уголовное дело по факту отравления политика и главы ФБК* Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. «Суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК — не подлежащей удовлетворению», — пояснил на заседании судья Андрей Толкаченко.

Органы следствия управления МВД на транспорте также отказались возбуждать уголовное дело. «Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального», — пояснил судья.

Директор ФБК Иван Жданов в разговоре с «Новой газетой» заявил, что в возбуждении дела отказывали много раз, тем не менее, в ФБК будут «обжаловать незаконный отказ, как и обжаловали до этого»: «Решить возбуждать или не возбуждать уголовное дело они должны были до 20 сентября 2020 года, следствие дело не возбудило. Не хотят возбуждать, а расследование реально не ведется», — пояснил Жданов.

Гарнизонный военный суд также признал законным бездействие СК, который не стал проводить проверку сотрудников ФСБ, причастных, по словам Навального, к его отравлению. «Заявления о покушении на убийство Навального поступили, но их отправили в отдел полиции, созданный для обеспечения порядка на Томском вокзале, а там "дали разъяснения". Подставляют своего начальника под Международный уголовный суд», — написал юрист ФБК Вячеслав Гимади.

Сам Навальный ранее отказался от участия в заседании по видеосвязи из колонии №2 Владимирской области, его интересы представляли юристы ФБК.

Политику стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда после долгих переговоров политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила ОЗХО.

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению отравляющим веществом. Навальный также опубликовал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ — помочь ему составить отчет начальству. Собеседник фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сказал некоторые детали операции. Уголовное дело по факту отравления Навального и покушения на его жизнь в РФ до сих пор не заведено.

—