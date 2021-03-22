Не носят маски и выдают фальшивые справки – на немецких врачей поданы сотни жалоб

За время пандемии против врачей по всей Германии были поданы сотни жалоб, пишет немецкая газета Die Welt. В основном речь идёт о выдаче фальшивых справок, освобождающих от обязательного ношения медицинских масок, но также о несоблюдении правил, нацеленных на защиту от распространения коронавируса. Некоторые случаи переданы на проверку в государственную прокуратуру.



Reuters

Земельные врачебные палаты по всей Германии расследуют несколько сотен обвинений в адрес врачей, предположительно нарушающих профессиональное право или предписания, нацеленные на защиту от распространения инфекции на фоне пандемии коронавируса, пишет немецкая газета Die Welt.

По информации из земельных врачебных палат, не исключено, что многие обвинения направлены против одних и тех же врачей, поэтому речь идёт о единичных случаях из более чем 500 тыс. официально практикующих врачей в Германии.

Так, в поданных против врачей заявлениях речь идёт, например, о том, что медики выдают фальшивые справки, чтобы освободить противников антикоронавирусных мер от необходимости ношения масок. Как отмечает издание, в профессиональном кодексе немецких земель ясно сказано: вопрос о том, может ли врач засвидетельствовать невыполнимость ношения маски, всегда должен тщательно проверяться и рассматриваться в каждом случае отдельно. Выдача справки без предшествующего этому визита ко врачу не соответствует врачебной добросовестности, заявили в земельной врачебной палате Баден-Вюртемберга.

Однако обвинения в адрес врачей этим не ограничиваются, подчёркивает немецкая газета. Пациенты также жалуются на пренебрежение правилами гигиены во врачебных кабинетах или на критические высказывания об опасности пандемии. «До тех пор, пока врачи высказываются по поводу пандемии коронавируса как частные лица, допустимы высказывания, вписывающиеся в рамки действующей для всех граждан свободы мнений, — отметили на это в земельной врачебной палате в Бремене. — Если врачи высказываются, ссылаясь на своё профессиональное положение и экспертное мнение, они должны придерживаться предписаний врачебного кодекса».

В Баден-Вюртемберге до февраля 2021 года на врачей было подано около 340 жалоб, связанных с пандемией коронавируса. Только в феврале 2021 года их поступило 37, причём пять случаев были перенаправлены далее, в государственную прокуратуру.

Бавария соответствующей статистики не ведёт и пишет лишь о «нескольких» единичных случаях жалоб на врачей. При этом в чуть более чем двадцати случаях поступили жалобы на то, что врачи не соблюдают установленные требования по защите от распространения инфекции.

В Тюрингии поданы жалобы против 49 врачей, в двух случаях ведётся служебное расследование, один случай расследует государственная прокуратура. В Саксонии-Анхальт ведётся проверка по десяти обвинениям, связанным с пандемией коронавируса.

По данным врачебной палаты Берлина, с марта 2020 года в столице Германии было подано не менее 35 жалоб на врачей в связи с коронавирусом. В основном речь идёт о жалобах от пациентов, которым разрешили находиться в очереди ко врачу без маски или даже потребовали её снять.

В Нижней Саксонии известно о 91 случае жалоб на врачей. По данным местной врачебной палаты, речь идёт, например, о выписанных через интернет медицинских справках, освобождающих от обязательного ношения масок. В других землях Германии отмечается наличие небольшого числа жалоб, поданных на врачей в связи с нарушениями антикоронавирусных правил, пишет немецкая газета Die Welt.