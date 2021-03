27 уколов в секунду. В Великобритании установили очередной рекорд вакцинации от COVID-19

В Великобритании 20 марта установили очередной рекорд вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки прививки получили 844 285 человек, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в Twitter.

The Scottish vaccination figures have been revised down slightly. The U.K. total is 844,285 – still our RECORD day in the vaccination programme.

A huge THANK YOU to the team across the UK * pic.twitter.com/1oOHUAat08

— Matt Hancock (@MattHancock) March 21, 2021

Национальная служба здравоохранения Англии этот день назвала “супер-субботой”: в Англии в среднем делали 1614 уколов в минуту (примерно 27 – в секунду).

Темпы вакцинации в Соединенном Королевстве росли с середины недели три дня подряд. 18 марта там сделали более 660 тыс. прививок, 19-го – 711 тыс., отмечает ВВС.

В стране как минимум одну дозу вакцины получили уже 26,7 млн граждан.

В Соединенном Королевстве вакцинируют граждан препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Страна первой в мире начала кампанию по иммунизации – 8 декабря 2020 года.

В мире, по данным Bloomberg, сделали уже более 447 млн прививок, кампании стартовали в 133 странах мира.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили почти у 4,31 млн человек, умерло 126,4 тыс. заболевших. Страна занимает пятое место в мире по распространению инфекции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

