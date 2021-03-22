 

Шмыгаль пообещал господдержку бизнесу в “красных зонах”

22.03.2021, 13:00, Новости дня
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверил представителей бизнеса в господдержке в период локдауна в регионах. Об этом глава привтельства написал в Telegram 22 марта.

“Государство поддержит людей в условиях жесткого карантина. По поручению президента [Украины] Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям”, – отметил он.

Премьер поручил профильным министерствам вместе с органами местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за “красного” уровня эпидемической опасности.

Зеленский в своем видеообращении заявил, что местным властям при вводе локдауна логично подумать о мерах поддержки жителей своего региона. По его убеждению, локдаун не может вводиться по принципу “денег нет, но вы держитесь”.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская оказались в “оранжевой”. Остальные регионы относятся к “желтому” уровню.

Во время последнего локдауна с 8-го по 25 января, который власти называли “карантин зимних каникул”, украинцам решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Она предназначалась для физлиц-предпринимателей и наемных работников. По данным  Шмыгаля, денежную помощь получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников.

По состоянию на утро 22 марта в Украине подтвердили более 1,55 млн зараженных коронавирусом, умерло 30  тыс. человек, а почти 1,3 млн заболевших выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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