Жена Кошевого поделилась семейными снимками с вечеринки

Супруга участника студии “Квартал 95” Евгения Кошевого, собственница украинского бренда одежды Pico Ксения Кошевая 20 марта в Instagram разместила серию семейных снимков, на которых запечатлена вместе с мужем и младшей дочерью Серафимой.

“Мы редко бываем на пышных мероприятиях. Редко, но метко. Почему? Да потому что за всю историю моей и Евгения Кошевого работы устаешь от количества людей, громкой музыки и шума, от пафоса и иногда лицемерия. Поэтому у нас так мало совместных фото. Но если уж получается вырваться на вечеринку, то юхуууу”, – прокомментировала она публикацию.

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Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k)

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

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