 

Ученые назвали белые шампиньоны полезными в лечении рака простаты

22.03.2021, 12:58, Разное
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Ученые экспериментально доказали, что белые шампиньоны имеют свойство замедления развития рака простаты. Выводы были озвучены на ежегодном собрании эндокринологов ENDO 2021.
Сотрудник Американского общества клинической патологии Сяоян Ван обратил внимание на то, что белые шампиньоны могут подавить активность андрогенов. В свою очередь эти гормоны имеют тесную связь со злокачественными клетками рака простаты, вызывая их появление и дальнейшее развитие.

Из белых шампиньонов исследователи создали специальный экстракт. Затем его применили на мышах, которым предварительно пересадили клетки опухоли простаты человека. Результаты показали, что экстракт подавлял активность андрогенов. На фоне этого опухоль простаты значительно замедлила свое развитие.

Источник: www.medikforum.ru



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