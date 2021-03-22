Валерия вспомнила, как в школьные годы вязала и перешивала себе одежду

Певица Валерия сейчас с семьей отдыхает в Дубае, а для посещения ресторана вечером выбрала черное платье в пол с воланами. Этот наряд вызвал у супруги Иосифа Пригожина ностальгические воспоминания по поводу того, как она вязала и перешивала себе одежду в школьные годы.

Валерия пояснила поклонникам в микроблоге Instagram, что в ее юности стать обладательницей оригинальных предметов гардероба было весьма сложно. Поэтому она включала фантазию и применяла свои навыки, приобретенные на курсах кройки и шитья. Когда-то будущая артистка перешила мамино кримпленовое темно-синее платье. В новом наряде она напоминала гимназистку XIX века. Манжеты и воротник для школьного наряда Валерия связала сама крючком.

Певица пояснила подписчикам, что решила недавно проверить, не утратила ли она навык вязать спицами. Оказалось, что руки все помнят, но у нее совершенно нет свободного времени, чтобы заниматься этим хобби. Также Валерия поинтересовалась у фолловеров, интересна ли в современном мире кому-то тема рукоделия.