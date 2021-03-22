5-летний сын Владимира Преснякова перепел хит своего отца

Наталья Подольская показала в своем микроблоге Instagramв разделе сторис, как ее 5-летний сын Артемий перепел хит Владимира Преснякова. Кроме этого мальчик, не спрашивая разрешения родителей, вышел на сцену во время концерта знаменитого отца и начал танцевать.

Артемий трогательно исполнил композицию «Неземная», чем растрогал подписчиков Натальи Подольской. Артистка призналась, что ее старший сын совершенно не боится сцены и большого количества зрителей вокруг. Атмосфера на концертах у родителей для него привычная. Супруге Владимира Преснякова очень интересно, выберут ли ее дети такой же творческий путь в жизни, как и родители.

Знаменитости вместе с 2005 года, хотя официально отношения зарегистрировали только спустя пять лет. В 2015 году Наталья Подольская родила старшего сына Артемия, а в прошлом году на свет появился младший – Иван. Также у мальчиков есть сводный брат Никита, который появился в браке Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте.