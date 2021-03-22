Названы города России с самой высокой зарплатой

Специалисты сервиса по трудоустройству Headhunter провели исследование, чтобы выяснить, в каких городах России платят самую высокую зарплату. На основе полученных данных был составлен рейтинг.

Лидером списка ожидаемо оказалась Москва, где получают, в среднем, – 65 843 рубля в месяц. За ней следует Санкт-Петербург с 55 648 рублей. Замыкает тройку лидеров Хабаровск, жители которого зарабатывают порядка 53 719 рублей ежемесячно. Четвёртое место досталось Тюмени, где платят около 48 877 рублей, пишет Ura.ru.