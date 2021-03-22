 

«Пора наказать коррупционеров» – «Единая Россия» объявила о переходе в оппозицию

22.03.2021, 12:51, Разное
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Крупнейшая в России политическая партия «Единая Россия» объявила о переходе в оппозиции, сообщил секретарь Генсовета политической силы, депутат Госдумы Андрей Турчак.

По его словам, единороссы продолжат поддерживать действующего президента Владимира Путина и правительство, при этом усилят борьбу с коррупцией. Кроме того, Турчак отметил важность консолидации всех политических сил в борьбе с иностранной угрозой.

– В сегодняшнее трудное время нельзя доверить оппозиционную деятельность кому попало. Мы ежедневно наблюдаем атаки на российскую государственность на иностранные средства. Думаю, большинству россиян такая оппозиция не нужна. Это и не оппозиция, а просто иностранные агенты. Сами понимаете, конструктива от них не дождёшься. «Единая Россия» продолжит борьбу нечестными на руку элементами. Как говорилось в популярном советском фильме, сядут все, – пояснил депутат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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