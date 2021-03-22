 

В Кремле допустили утрату доверия к задержанному пензенскому губернатору

22.03.2021, 12:42, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.

Он уточнил, что Путин в курсе ситуации с Белозерцевым. «Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего», – подтвердил представитель Кремля, передает ТАСС.

«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», – добавил Песков.

Отвечая на вопрос, не запрашивал ли Кремль у правоохранителей данные о Белозерцеве накануне последних выборов, Песков заметил: «Здесь я ничего вам не могу сказать». «Есть соответствующие антикоррупционные подразделения в администрации президента. Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия. Но, как вы понимаете, это работа непубличного характера», – отметил представитель Кремля.

Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.



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