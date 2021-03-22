Песков уточнил, в какой тайге отдыхали Путин и Шойгу

Президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу провели выходные в тувинской тайге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува», – сообщил Песков в ответ на вопрос, отдыхал ли Путин в Туве, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба президента опубликовала видео, на котором глава государства, а также министр обороны отдыхают в Сибири.

Песков рассказывал, как Путин и Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири.